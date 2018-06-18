تموين الأقصر: انتظام العمل بالمخابز ومحطات الوقود بالمحافظة

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن كافة المخابز على مستوى مدن ومراكز المحافظة تعمل بصورة طبيعية ولا توجد أي مشكلات، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز بعد زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات.



وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم المرور على جميع محطات الوقود وكانت تعمل بصورة منتظمة، حيث تم تعديل الماكينات بالأسعار الجديدة، ولا يوجد أى اختناقات فى التوزيع.



وتابع أنه تم المرور على مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود، وكان يعمل بصورة طبيعية، وتم التوزيع لمستودعات البوتاجاز تحت إشراف مفتشى التموين ومسئولى الوحدات المحلية.



