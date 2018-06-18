أطعمة تحارب السيلوليت

أطعمة عديدة تساعد على محاربة السيلوليت وتراكم الدهون فى الجسم وتزيد من نسبة مادة الكولاجين في الجلد التي تساعد على الحفاظ عليه مشدود وتحارب الترهلات، كل ما عليك تناولى إحداها يوميا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى وستدهشين بالنتيجة.



الثوم: غني بمركبات الكبريت التي تزيد من نسبة الكولاجين في الجلد.

البنجر : غني بالنترات الذي يحفز الدورة الدموية.

المأكولات البحرية: غنية بـ الفيتامينات والمعادن خصوصًا اليود.

السبانخ: يساعد في تحقيق التوازن في نسبة السوائل بالجسم.

الكرنب: غني بالمواد المضادة للتأكسد، كالروتين الذي يقوي الشرايين.

الخيار: غنى بنسبة كبيرة من الماء مما يساهم في ترطيب الجلد ويقي من الإصابة بالسيلوليت.

