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كأس العالم

ميدو يكشف كواليس لقائه بـ فينجر وحديثه عن النني

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي عن كواليس لقائه اليوم بأرسين فينجر المدير الفني السابق للآرسنال، حيث أكد أن النني المحترف ضمن صفوف آرسنال لاعب مميز ويتمنى وجود لاعبين كثيرين مثله.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النهاردة سألت فينجر عن النني وايه رأيه فيه؟ رد فينجر خلاني فخور إن @ElNennY مصري.. قالي انه لاعيب محترف محبوب من الجميع دائمًا يبتسم وأتمنى لو كان عندي ٢٠ لاعب زيه!! وان أي فريق عنده عشرين لاعب زي النني يبقى مش محتاج مدرب أصلا!

وأضاف: "وقالي إنه رائع في انه دايما متاح لكل اللاعبين في الملعب وده بيسهل للفريق انه يخرج بالكرة بشكل سليم وأنه مبيخافش انه يستلم الكرة تحت ضغط".

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