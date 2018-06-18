إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية ناقوس خطر .. استشارى طب نفسى توضح مخاطره .. وطرق فعالة للحد من أضراره

4 أضرار غير متوقعة تتسبب بها الألعاب الإلكترونية.. أخطرها الدينية

7 حلول فعالة اتبعوها مع أطفالكم لتجنب أضرار الألعاب الإلكترونية



قالت شيماء سلامة باحث دكتوراه في علم الاجتماع واستشارية تعديل السلوك، أنه يمكن للألعاب الإلكترونية أن تتسبب في أضرار سلبية تعود على من يلعبها سواء كان من الكبار أو الاطفال الصغار، وفي عدة جوانب حيث إنها لا تعد مضيعة للوقت فقط، فهي يمكن أن تصيبك بعدة أضرار ، ومنها:



- أضرار بدنية:

يمكن أن تؤثر الألعاب الإلكترونية على الذاكرة على المدى البعيد، ونشاط المخ، بالإضافة إلى أنها تتسبب في الخمول لبعض وظائف الجيد، وتؤثر على العظام، وتؤثر على فقرات الرقبة، وتسبب في أضرار للجهاز العصبي بسبب الشعور بالتوتر الدائم من الخسارة، وعدم تحقيق الفوز.



- أضرار نفسية:

يمكن للجانب النفسي أن يتأثر أيضا بسبب الألعاب الإلكترونية، حيث إن كثرة التخيل وكثرة الضغط النفسي لاجتياز اللعبة في مدة زمنية معينة، يجعله يضع نفسه تحت ضغط نفسي رهيب، حيث إن الاصطدام بالواقع يختلف تماما عما يراه داخل الألعاب.



- أضرار اجتماعية:

أما بالنسبة للجانب الاجتماعي فإن الانخراط في الألعاب الإلكترونية لأوقات طويلة يمكن أن يؤدي إلى الانعزال والخجل الشديد، ومحاولة التقليد لأفكار كارثية وتنفيذها على أرض الواقع،



ويعرض استخدام الألعاب الإلكترونية للأطفال والمراهقين إلى الإصابة بخلل كبير في علاقتهم الاجتماعية، حيث إن الطفل في هذه الألعاب يعتاد على السرعة، ما قد يعرضه صعوبة كبيرة في التأقلم مع الطبيعة ذات الوتيرة الأقل درجة.



- أضرار تعليمية:

وتؤثر الألعاب الإلكترونية على الجانب التعليمي والنطق اللغة الاستقبالية للطفل والتعبيرية، فنجد ان اطفال التخاطب توجد لديهم اضطرابات شديدة ترجع إلى مشاهدة التلفاز، والتوجه إلى الألعاب الإلكترونية بشكل أكبر، وكذلك التأخر الدراسي نتيجة إهمال الدراسة والتفرغ للعب.



- أضرار دينية:

تحتوي بعض الألعاب الإلكترونية على الكثير من الأفكار والعادات التي لا تتوافق مع الدين وعادات المجتمع وتقاليده، وتساهم في تشكيل ثقافة مشوهة وغير مناسبة للطفل.



- أضرار سلوكية:

تعتمد نسبة كبيرة من الألعاب الإلكترونية على عنصر الاستمتاع بقتل الناس، وتخريب ممتلكاتهم، والاعتداء عليهم دون حق.



وأكدت سلامة أن انتشار مرض الحرمان البيئي، والذي ينحصر في عدم تفاعل الطفل على ارض الواقع، يمكن في الكثير من الأوقات أن تسبب بها مشاهدة التلفاز، والانخراط في الألعاب الإلكترونية، ما يجعل هناك ناقوس خطر يجب أن تنتبه إليه معظم الآباء.



وأفادت سلامة أنه هناك بعض الحلول التي يجب أن يتخذها الآباء لتجنب أضرار الألعاب الإلكترونية، وتشمل ما يلي:

- عدم لعب الطفل للألعاب الإلكترونية أكثر من نصف ساعة يوميا.

- يجب شد الطفل للألعاب الإلكترونية التي لها أهداف واستفادة كبيرة.

- استخدام الألعاب للسومة بدلا من الالعاب الوهمية والخيالية، لتنمية مهارات الطفل.

- التعويض عن استخدام الموبايل ببدائل وأنشطة اخرى يفضلها الطفل، مثل الرسم، او عزف الموسيقى، أو حتى ركوب الدراجة.

- تخصيص مرتان في الأسبوع لممارسة الرياضة، والابتعاد عن التلفاز والموبايل.

- الحرص على مشاركة الطفل في المهام المنزلية، وتقديم المساعدة لكل من حوله، والتي تساعده على التركيز.

- يجب الاهتمام بالجزء الحركي للطفل عن طريق تتبع الحبال على الأرض، أو المساعدة في نقل الأشياء الخفيفة من وإلى أماكن أخرى.