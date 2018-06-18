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فن

بيومي فؤاد: لا أملك حسابا على تويتر وما ينشر على لسانى كذب .. فيديو

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:34 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
مصطفى الرماح
قال الفنان بيومى فؤاد إن هناك عدة صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" تقوم بنشر آراء وأخبار سياسية وكروية لا تمت له بصلة.

وأكد فؤاد من خلال فيديو قصير لمحبيه أنه لا يمتلك حسابا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مضيفا انه شخصية عامة ولم يتكلم فى السياسة او كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف أنه قام بعمل محضر لتقوم شرطة الانترنت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشر اخبار على لسانه.

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