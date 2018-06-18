ياسمين عبد العزيز تحتل المركز الرابع بـ أبلة طمطم

واصل الفيلم الكوميدي "الأبلة طمطم" للفنانة ياسمين عبد العزيز، احتفاظه بالمركز الرابع، في قائمة أفلام عيد الفطر المبارك، بعد تخطي إيراداته حاجز المليون جنيه في اليوم الثاني من عرضه، لتصل إلى 1,307,846 جنيه.



وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى أشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها "ياسمين عبدالعزيز".



فيلم "الأبلة طم طم" يشارك في بطولته بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، إخراج على إدريس.

