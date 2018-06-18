أبرز أخبار التوك شو .. حماية المستهلك للمواطنين: ما تدفعوش أكثر من التعريفة المعلنة.. آثار الهرم تعلن استقبال 10 آلاف زائر يوميا خلال عيد الفطر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة عددا من الموضوعات، ونشر عدد من الأخبار التي تهم القارئ سواء في مصر أو المنطقة العربية، ومن بين تلك الموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو ما يلي:



حماية المستهلك للمواطنين: ما تدفعوش أكثر من التعريفة المعلنة



طالب الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالالتزام بالتعريفة الجديدة، والتي تم تحديدها في وسائل المواصلات وعدم الدفع أكثر من التعريفة المحددة والمعلنة من قبل الجهات المسئولة، قائلا: "محدش يدفع أكثر من التعريفة المحددة".



وأضاف "عبدالمعطي"، فى مداخلة هاتفية مع فضائية "أون لايف"، إنه يجري جولات تفقدية على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من عدم استغلال البعض لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.



وأوضح أنه يتم تكثيف الحملات لضبط المخالفين وأي تجاوزات، أو عدم الإلتزام بالتعريفات والأسعار الجديدة، مشيرا إلى أنه تم ضبط أحد أصحاب محطات البنزين يقوم بحجب البنزين عن السوق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.





آثار الهرم: استقبلنا 10 آلاف زائر يوميا خلال عيد الفطر



أكد وائل فتحي، نائب مدير عام منطقة آثار الهرم، أن المنطقة استقبلت في عيد الفطر 10 آلاف زائر يوميًا، لافتًا إلى أن هذه الأعداد قد تزيد في عيد الأضحى لتصل لـ18 ألف زائر في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن الأعداد التي توافدت على منطقة الهرم الأثرية مناسبة لما يتوافد عليها في هذا التوقيت من كل عام.



وأضاف مدير عام منطقة الهرم، خلال لقائه مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن منطقة الهرم في الأعياد والمناسبات تستقبل أعدادًا كبيرة خلاف الأيام العادية، مشيرًا إلى أن السياحة الأجنبية في الهرم تكون قليلة في فترة الصيف، والسياحة المحلية تكون أكثر عددًا.



وأوضح أن وزارة الآثار تعمل على زيادة تأمين المنطقة الأثرية خلال أيام الإجازات، من خلال أفراد الأمن على منافذ الدخول، نظرا للأعداد الكبيرة التي تستقبلها المنطقة في هذه الأيام.







ياسر جلال: نجاح رحيم كان ضرورة لتعزيز نجاح ظل الرئيس



أعرب الفنان ياسر جلال، بطل مسلسل رحيم، عن فخره الكبير بالنجاح الذي حققه مسلسل رحيم على مدار شهر رمضان، ولما خلقه من حالة جذب للمشاهدين.



وأضاف جلال خلال لقائه مع الإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن فترة الإعداد للمسلسل شهدت حالة من القلق نتيجة الإصرار على نجاح العمل على غرار النجاح الذي حققه مسلسل "ظل الرئيس"، مشيرا إلى أنه كان لديه عزم كبير على تعزيز النجاح الذي حققه في مسلسل ظل الرئيس.



وأوضح أنه أدرك إعجاب المشاهدين بالمسلسل منذ الحلقة الاولى بخلاف مسلسل ظل الرئيس الذي بدأت الردود الجيدة حوله مع الحلقة الثانية.





بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم



عرضت الإعلامية لميس الحديدي، خلال استضافتها نجوم مسلسل "رحيم" عددا من المشاهد والإفيهات التي حدثت بين نجوم المسلسل، خلال التصوير وفي كواليس المسلسل.



وتظهر المشاهد، حالة من الضحك التي كانت بين نجوم المسلسل، والتي كانت تفسد تصوير العديد من المشاهد، وتدفع لإعادتها العديد من المرات، للخروج بالمشاهد واللقطات بالصورة التي ظهرت عليها.





الدفاع الجوي السعودي يرصد صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان



رصدت منذ قليل قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا، أطلقته مليشيات الحوثي باليمن تجاه مدينة جازان السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته فضائية «أكسترا نيوز» .

