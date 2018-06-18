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منوعات

شاهد .. بوتين يستعرض قوته بصاروخ سويوز

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:56 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
أحمد قاسم
تفاجئ سكان مدينة نيجني نوفجورود الروسية، مساء أمس الأحد، بظهور شكل غريب ضخم وسط سماء المدينة، في حين رجح البعض أن هذا الشكل هو مخلوق فضائي أو شيء خارق للطبيعة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشكل الذي ظهر في السماء ما هو إلا صاروخ سويوز أطلقته محطة بليستسك الفضائية إقليم أرخانجيلسك في القطب الشمالي، وذلك في مهمة استكشاف نحو الفضاء.

وقالت الصحيفة البريطانية إن إطلاق الصاروخ هو محاولة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لاستعراض عضلاته وذلك تزامنًا مع انطلاق مبارايات الدورة الـ21 من مونديال كأس العالم 2018.

وأوضحت "ديلي ميل" أن بوتين اختار مدينة نيجني نوفجورود بالذات لأنها سوف تستضيف مباراة هامة بين المنتخب البريطاني ونظيره البانمي، يوم 24 يونيو المقبل.


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