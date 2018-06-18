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كأس العالم

تغييرات جذرية بتشكيل المنتخب السعودي أمام أوروجواي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشفت تحضيرات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأخيرة، عن نيته إجراء تعديلات على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة أوروجواي بعد غد الأربعاء، حيث رجحت مصادر داخل أروقة المنتخب السعودي أن بيتزي سيغير ثلاثة عناصر على الأقل في القائمة الأساسية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن بيتزي يتجه لإشراك الثلاثي محمد العويس حارس المرمى، وعلي البليهي، وفهد المولد من بداية موقعة أوروجواي، وذلك بناءً على العمل الميداني في التدريبات اليومية للمنتخب السعودي الذي واصل أمس تحضيراته اليومية في مدينة سانت بطرسبرج.

من جهته، أوقف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التدريب أكثر من مرة من أجل تصحيح الأخطاء التكتيكية خلال التدريبات التي أُجريت على ملعب نادي زينت سان بطرسبرج استعدادًا لخوض المواجهة الثانية أمام الأوروجواي.

وحرص بيتزي الذي فرض تدريبات سرية ومغلقة أمام كافة وسائل الإعلام على نقل تعليماته بشكل مباشر للاعبين، خشية تكرار الأخطاء أثناء التدريبات.

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