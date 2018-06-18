وزيرة الصحة: لا زيادة فى أسعار الأدوية بعد رفع المحروقات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه لا صحة لرفع أسعار الأدوية بعد تحريك أسعار المحروقات الأخيرة.



وأضافت "زايد" خلال تصريحات صحفية لها أنها منذ اللحظة الأولى لتوليها الوزارة وتضع ملف توفير نواقص الادوية التي لا مثيل محلي لها خلال فترة قصيرة مع توفير البدائل ولاسيما الادوية الخاصة بالامراض المزمنة.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الدولة تضع على ضمن أولوياتها صالح المريض وتقديم خدمة طبية تليق بالمصريين، لافتة إلى ان توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن واضحة وصريحة وهناك دعم سياسي كبير للارتقاء بالمنظومة الصحية.