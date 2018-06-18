كارما يتذيل أفلام عيد الفطر في ثاني أيامه

احتفظ فيلم "كارما" للفنان عمرو سعد بالمركز الأخير، في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، لليوم الثاني، بعد أن وصلت إيراداته إلى 811,497 جنيه، في ثاني أيام العيد.



ويناقش الفيلم قضية الإنسان المصرى، وقضية الغنى والفقير، والمسلم والمسيحى، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الاول غني ومسلم، أما الثانى فهو شخص فقير ومسيحى.



فيلم "كارما" تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، خالد الصاوي، سارة التونسي، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مصطفى درويش، حسن حرب، يوسف الحسيني، خالد تليمة وعمر زهران.

