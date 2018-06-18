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حوادث

ضبط 14 ألف لتر مواد بترولية بمحطة وقود غير مرخصة بالدقهلية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:43 ص
ضبط 14 ألف لتر مواد
ضبط 14 ألف لتر مواد بترولية بمحطة وقود غير مرخصة بالدقهلية
همت الحسينى
تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين ومباحث التموين بالدقهلية من ضبط 5000 لتر سولار .4000 لتر بنزين 92 و5000 لتر بنزين 92 بكمية تعادل 14000 لتر مواد مدعمة بناحية المنيل التابعة لإدارة تموين طلخا.

وتم تحرير محضر جنح طلخا لسنة 2018 لضبط محطة تموين سيارات بناحية المنيل بطلخا وتعمل بدون ترخيص مخالفة للقانون 109 لسنة 1980 والقانون 2 لسنة 2011 لحيازتها وتجميعها 5000 لتر سولار و4000 لتر بنزين 92 و5000 لتر بنزين 92 بكمية تعادل 14000 لتر مواد مدعمة من قبل الدولة بناحية المنيل التابعة لإدارة تموين طلخا.

قاد الحملة ابراهيم ابو الفتوح وكيل وزارة التموين بالدقهلية والعميد عبد الحميد الصيرفى مدير الإدارة العامة لمباحث تموين الدقهلية وتحت إشراف  عماد حمدى مدير عام إدارة الرقابة التموينية.
ضبط 14 ألف لتر مواد بترولية بمحطة وقود غير مرخصة بالدقهلية
ضبط 14 ألف لتر مواد بترولية بمحطة وقود غير مرخصة بالدقهلية
ضبط 14 ألف لتر مواد بترولية بمحطة وقود غير مرخصة بالدقهلية
ضبط 14 ألف لتر مواد بترولية بمحطة وقود غير مرخصة بالدقهلية
ضبط 14 ألف لتر مواد بترولية بمحطة وقود غير مرخصة بالدقهلية

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