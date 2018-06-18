13 مليون حصيلة إيرادات الأفلام في ثاني أيام عيد الفطر .. حرب كرموز يحتفظ بالصدارة .. وليلة هنا وسرور يلاحقه .. وكارما في المركز الأخير

حرب كرموز يتجاوز 6 ملايين في ثاني أيام العيد

ليلة هنا وسرور في المركز الثاني ويتخطى الـ 4 ملايين



تخطت إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك حاجز الـ 13 مليونا في ثاني أيام العيد، بعد أن وصلت إجمالي إيرادات الأفلام في ثاني يوم عرضها 13,848,410 جنيه، في صراع شرس على شباك الإيرادات.



حرب كرموز

حقق فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة، إيراد بلغ 6,245,062 جنيه، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ليواصل الفيلم تربعه على إيرادات أفلام الموسم متفوقًا على باقي الأفلام لليوم الثاني على التوالي من العرض.



ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة، وهى التى تجسدها النجمة غادة عبد الرازق، حينما يحاول عساكر الإنجليز أن يغتصبوها فيتدخل أمير كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.



فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، منهم غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.



ليلة هنا وسرور

تجاوز فيلم "ليلة هنا وسرور" للفنان محمد إمام، حاجز الـ 4 ملايين جنيه في ثاني أيام عيد الفطر، إذ حقق إيراد بلغ 4,103,428 جنيه في ثاني أيام عرضه، ليحل ثاني أفلام الموسم من ناحية الإيرادات خلف فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة، الذي احتل الصدارة.



تدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا) وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.



يشارك فى بطولة الفيلم كل من محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى واحمد صلاح السعدنى وتاليف كريم يوسف ومصطفى صقر واخراج حسين المنباوى.



قلب أمه

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "قلب أمه" للفنانين شيكو وهشام ماجد، حاجز المليون جنيه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن حقق إيراد بلغ 1,380,577 في ثاني أيام عرضه، ليحل ثالثًا، بعد فيلم "حرب كرموز" المتصدر، و"ليلة هنا وسرور" الثاني.



وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من كريم فهمى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت واحمد سلطان وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.



أبلة طمطم

واصل الفيلم الكوميدي "الأبلة طمطم" للفنانة ياسمين عبد العزيز، احتفاظه بالمركز الرابع، في قائمة أفلام عيد الفطر المبارك، بعد تخطي إيراداته حاجز المليون جنيه في اليوم الثاني من عرضه، لتصل إلى 1,307,846 جنيه.



وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا انهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى أشعار أخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها "ياسمين عبدالعزيز".



فيلم "الأبلة طم طم" يشارك في بطولته بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، إخراج على إدريس.



كارما

احتفظ فيلم "كارما" للفنان عمرو سعد بالمركز الأخير، في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، لليوم الثاني، بعد أن وصلت إيراداته إلى 811,497 جنيه، في ثاني أيام العيد.



ويناقش الفيلم قضية الإنسان المصرى، وقضية الغنى والفقير، والمسلم والمسيحي، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الاول غني ومسلم، أما الثانى فهو شخص فقير ومسيحى.



فيلم "كارما" تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، خالد الصاوي، سارة التونسي، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مصطفى درويش، حسن حرب، يوسف الحسيني، خالد تليمة وعمر زهران.