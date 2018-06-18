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كأس العالم

شاهد .. رونالدو يعتدي على أحد معجبيه بسبب سيلفي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
منار نور
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه لاعب المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد الإسباني "رونالدو" تعامل فيها مع أحد معجبيه بشكل غير اخلاقى، فى احدى الأماكن العامة، عندما حاول الآخر التقاط صورة سيلفي معه فقام اللاعب بابعاده عنه واستكمل طريقة.

أنهى منتخب البرتغال مباراته الأولى في كأس العالم 2018 بتعادل مثير ضد منتخب إسبانيا في أقوى مواجهات دور المجموعات والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وتستعد البرتغال الآن لخوض ثاني مواجهات المجموعات عندما تلتقي منتخب المغرب عصر الأربعاء القادم في وقت تلعب إسبانيا ضد إيران.

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