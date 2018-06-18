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منوعات

مشجع بريطاني يرسم صورة محمد صلاح على شعره .. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:26 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمشجع بريطانى يجلس في طائرة، ويضع وجه نجم المنتحب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على رأسه.

ولاقت صورة المشجع البريطاني المجهول انتشارًا واسعًا على موقع "تويتر"، فقد التقطها أحد المسافرين معه على متن الطائرة بعدما شاهده بالصدفة راسمًا صورة محمد صلاح على رأسه.

يذكر أن وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، قد أكد، صباح امس ، جاهزية صلاح للمشاركة مع المنتخب المصري، في المبارة ضد المنتخب الروسي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم.
مشجع بريطاني يرسم صورة محمد صلاح على شعره .. صور

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