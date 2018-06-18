رئيس مدينة إسنا يتفقد المستشفى المركزى بجنوب الأقصر .. صور

أجرى محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة مفاجئة تفقد خلالها مستشفى إسنا المركزى، ورافقه خلالها حجازى النحاس نائب رئيس المركز، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء وطاقم التمريض ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واستمع رئيس المركز إلى شكاوى المرضى.



وأكد رئيس مركز إسنا، علي استمرار الجولات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمركز وإحالة أي مقصر في أداء عمله إلى التحقيق.



وذلك فى اطار تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفي، وتلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم.