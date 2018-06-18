الداخلية توجه حملات مكبرة لضبط المخالفين فى العيد .. وتضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى .. وتحرر 307 غرامات لسائقين خالفوا التعريفة المقررة

- حملات مكبرة لضبط سارقى التيار الكهربائى

- تنفيذ 888 حكم حبس جزئى

- حملات على المواقف لضبط المخالفين للتعريفة الجديدة

- ضبط 676 موقفا عشوائيا





واصلت الأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة خلال أيام العيد لضبط كافة المخالفات والخارجين عن القانون.



قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " عن ضبط 12777 قضية متنوعة "2121 القاهرة، 2151 الجيزة، 544 القليوبية، 1045 الإسكندرية، 648 البحيرة، 166 مطروح،261 الغربية،241 المنوفية،237 كفرالشيخ، 407 الدقهلية، 304 الشرقية، 71 دمياط، 90 بورسعيد، 130 الإسماعيلية، 95 السويس، 19 جنوب سيناء، 800 المنيا، 805 بنى سويف، 1060 الفيوم، 640 أسيوط، 322 سوهاج، 223 أسوان، 153 قنا، 128 الأقصر، 116 البحرالأحمر".



وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم ضبط 7444 حالة "632 القاهرة- 705 الجيزة- 410 القليوبية- 607 الإسكندرية-950 البحيرة- 67 مطروح- 110 الغربية- 122 المنوفية- 115 كفرالشيخ- 78 الدقهلية،54 الشرقية-20 دمياط- 21 بورسعيد- 26 الإسماعيلية- 12 السويس- 14 جنوب سيناء- 964 المنيا- 585 بنى سويف- 962 الفيوم-362 أسيوط- 301 سوهاج- 104 أسوان- 200 قنا– 18 الأقصر- 5 البحر الأحمر، وفى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " تم تنفيذ 888 حكم حبس جزئى .



ومن ناحية أخرى قام قطاع الأمن العام بحملات مكبرة لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.



وتم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطئ" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.



وأسفرت جهود الحلمات خلال 24 ساعة عن ضبط 47559 مخالفة مرورية ،وذلك على النحو التالى "8038 الإدارة العامة للمرور– 7550 القاهرة- 7149 الجيزة– 2132 الإسكندرية- 410 مطروح–1730 البحيرة- 1148 الغربية– 750 المنوفية- 1622 كفرالشيخ– 1250 القليوبية-825 الدقهلية– 1194 الشرقية– 532 دمياط- 1546 الإسماعيلية- 1730بورسعيد- 626 السويس– 45 شمال سيناء- 540 جنوب سيناء- 1204 الفيوم– 801 بنى سويف– 1882 المنيا– 1061 أسيوط- 143 الوادى الجديد– 521 سوهاج- 923 قنا– 1225 الأقصر- 556 أسوان- 426 البحر الأحمر" .



وأبرز تلك المخالفات 307 زيادة التعريفة المقررة، و676 موقفا عشوائيا، و8009 انتظارات خاطئة، و480 تحميل ركاب زيادة عن الحمولة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة .. وجار استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.

