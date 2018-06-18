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كارثة.. اكتشف تأثير تناول الوجبات السريعة على الجسم

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
علا أحمد
أكد الدكتور محمد سيد مسعود استشارى التغذية، أن الوجبات السريعة التي يتناولها الكثير منا بصورة مستمرة وبكميات كبيرة، تحتوي على نسبة عالية الدهون غير الصحية والتي تسبب تراكمها فى الجسم بالإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وأضاف مسعود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تناول الوجبات السريعة يتسبب في ارتفاع نسبة البروتينات، في الجسم وهو ما يتسبب في الإصابة بالمشكلات الصحية التي تتعلق بالقلب، لافتا إلى أن تلك الوجبات السريعة تسبب الإصابة بمشكلات في الأوعية الدموية.

وأكد استشارى التغذية، إن تناول الوجبات السريعة يتسبب في الإصابة بالأورام السرطانية لما يحتويه من نسبة عالية من المواد المهدرجة التي تسبب نمو الأورام السرطانية الضارة في الجسم.

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