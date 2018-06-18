أول تعليق من الجيش الأمريكي على قصف سوريا

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية بأن القيادة المركزية الأميركية نفت مسئوليتها عن القصف الجوي الذي تعرضت له عدة مواقع عسكرية في شرق سوريا، منذ قليل، ما أسفر لسقوط قتلى ومصابين.



ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم القيادة المركزية، جوش جاك، قوله: "لم ينفذ أي فرد في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات قرب ألبوكمال".



وكانت وسائل إعلام سورية قد أكدت أن الضربات الصاروحية وقعت في بلدة الهرى جنوب شرقي البوكمال، في حين قال مصدر عسكري لوكالة "رويترز" الإخبارية إن "طائرات مسيرة مجهولة يرجح أنها أميركية قصفت نقاط للفصائل العراقية" بين البوكمال والتنف بالإضافة لمواقع عسكرية سورية.