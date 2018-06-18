مشروب يخلص جسمك من السموم والدهون بعد رمضان

حضرى بنفسك ديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإراحة القولون بعد عناء الوجبات الدسمة والحلويات طول رمضان إليك مكوناته وطريقة تحضيره يقدمه موقع هيلث كير الأمريكي.



المقادير..

حبة جزر

حبة تفاح

كركم "اختياري"

زنجبيل



طريقة التحضير

اغسلي المكونات جيدا ونبدأ بتقشيرها وقطعي الجزر قطعا صغيرة أو نبشره، نقطع التفاح ثم نبشر ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج، ونضيف القليل من الكركم الطازج ثم ضعي المكونات في الخلاط مع إضافة القليل من الماء المعدني. ثم نخلطها جيدا.