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مشروب يخلص جسمك من السموم والدهون بعد رمضان

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حضرى بنفسك ديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإراحة القولون بعد عناء الوجبات الدسمة والحلويات طول رمضان إليك مكوناته وطريقة تحضيره يقدمه موقع هيلث كير الأمريكي.

المقادير..
حبة جزر
حبة تفاح
كركم "اختياري"
زنجبيل

طريقة التحضير
اغسلي المكونات جيدا ونبدأ بتقشيرها وقطعي الجزر قطعا صغيرة أو نبشره، نقطع التفاح ثم نبشر ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج، ونضيف القليل من الكركم الطازج ثم ضعي المكونات في الخلاط مع إضافة القليل من الماء المعدني. ثم نخلطها جيدا.

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