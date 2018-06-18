استخدام لن يخطر لبالك لأوراق الكرنب

مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر تحتاج بشرتك إلى تنظيف عميق مع اللجوء إلى الأقنعة الطبيعية لترطيبها إليك قناع سريع التحضير تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم يمكنك المواظبة عليه على الأقل مرتين أسبوعيا.



كل ما تحتاجين ..

3 ورقات من الكرنب الطازجة المفرومة

ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز

5 قطرات من زيت اللوز



طريقة التحضير والاستخدام

قومي بداية بتقطيع أوراق الملفوف ومن ثم خلطه بالخلاط، أضيفي الأرز المطحون وزيت اللوز وطبقي هذا الخليط على بشرة الوجه والرقبة واتركيه حتى يجف ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.