ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

استخدام لن يخطر لبالك لأوراق الكرنب

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر تحتاج بشرتك إلى تنظيف عميق مع اللجوء إلى الأقنعة الطبيعية لترطيبها إليك قناع سريع التحضير تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم يمكنك المواظبة عليه على الأقل مرتين أسبوعيا.

كل ما تحتاجين ..
3 ورقات من الكرنب الطازجة المفرومة
ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز
5 قطرات من زيت اللوز

طريقة التحضير والاستخدام
قومي بداية بتقطيع أوراق الملفوف ومن ثم خلطه بالخلاط، أضيفي الأرز المطحون وزيت اللوز وطبقي هذا الخليط على بشرة الوجه والرقبة واتركيه حتى يجف ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

ترشيحاتنا

كارما يتذيل أفلام عيد الفطر في ثاني أيامه

ميدو يكشف كواليس لقائه بـ فينجر وحديثه عن النني

انفوجراف| تعريفة سيارات الأجرة بالأقصر والدقهلية والقليوبية والمنوفية

سماع دوي صافرات إنذار في مستوطنات إسرائيلية

كبار أوروبا يسقطون في أولى مباريات كأس العالم

صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

مدرب البرازيل يهرب من المسؤولية وينتقد القرارات التحكيمية

في يوم الأب العالمي .. ترامب ينشر صورة نادرة لوالده

شاهد.. لميس الحديدي تدخل في وصلة غناء مع أبو في «هنا العاصمة»

إطلاق نار في مركز تسوق بولاية واشنطن الأمريكية

احترس .. هذا الفعل يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

100 صورة ترصد جولة وزيرة الصحة فى بورسعيد

بنطلونات بالقصات الكلاسيكية موضة صيف 2018.. صور

فيديو

بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم.. فيديو
صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور
ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟