إطلاق نار في مركز تسوق بولاية واشنطن الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مسلحا فتح النار، منذ قليل، على عدة أشخاص داخل أحد مراكز التسوق بمقاطعة ثورستون في ولاية واشنطن الأمريكية.



ونقلت شبكة "آيس فلوريدا" الأمريكية عن شهود عيان قولهم، إن المسلح أطلق 10 أعيرة نارية على الأقل داخل المركز، فيما قالت مصادر في الطوارئ، إن من المحتمل أن تكون هناك إصابات، لكن لم يتم تأكيد أي منها على الفور.



وقال مسئولون إن الطلقات أطلقت داخل وخارج المتجر، مشيرين إلى أن المسلح كان طويل القامة وكان يدفع الناس بعيدًا عن الطريق ويطلب منهم "التحرك".