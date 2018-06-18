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كأس العالم

تعليق حارس أيسلندا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:46 ص
حارس أيسلندا
حارس أيسلندا
علق حارس أيسلندا على تصديه لجزائية ميسي والخروج بنقطة أمام الأرجنتيني وذلك على صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال في تدوينه له تعليقا على تصديه لجزائية ميسي: "لا ينسى" .

فيما شارك بوغبا محبيه بمقطع مرئي مؤكدا أن الحصول على النقاط الثلاث كان هو الأهم، رغم عدم احتساب هدف فوز فرنسا بالأمس باسمه.

هذا وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، احتفالات بعض اللاعبين بيوم الأب العالمي، وتعليق من حارس أيسلندا عقب تصديه لجزائية ميسي وجاهزية محمد صلاح للقاء روسيا من عدمها.

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