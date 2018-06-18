الغزل والنسيج: تشغيل محلج شركة مصر لحليج الأقطان سبتمبر القادم

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن بدء تشغيل محلج شركة مصر لحليج الأقطان بمحافظة الفيوم سبتمبر القادم ليكون المحلج فى استقبال أقطان الموسم الجديد 2018/2019.



قال مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن خطة تطوير الشركات التابعة التى وضعها المكتب الاستشارى الأمريكى "وارنر" تستغرق نحو 6 سنوات حيث كان من المقرر أن تبدأ 2018 وتنتهى بحلول 2024، مضيفا أن عمليات التطوير انطلقت قبل المعاد المحدد وذلك بطرح مناقصة تطوير محالج الأقطان البالغة 11 محلجا فى أغسطس الماضى.



تابع: خطة تطوير الشركات التابعة تتضمن تخفيض عدد الشركات وإعادة توزيع العمالة عليها ، نافيا أى استغناء عن العمالة بل سيتم فتح باب التعيين امام عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة نتيجة بلوغ سن المعاش، حيث يعمل بالشركة القابضة للغزل والنسيج و شركاتها التابعة نحو 60 ألف عامل.



وأشار مصطفى، الى مراعاة الاعتبارات القومية والاجتماعية عند اختيار خطوط الانتاج الجديدة حيث يتم شراء آلات ومعدات لا تعتمد بالكامل على التكنولوجيا وذلك لتشغيل العمالة الموجودة داخل مصانعنا.