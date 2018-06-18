لطيفة تنشر صورة لها في الحرم المكي

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة عبر حسابها في «تويتر» وهي في الحرم المكي أثناء أدائها العمرة ، مشيرة إلى أنها أدت مناسك العمرة خلال شهر رمضان ، وزارت المسجد النبوي في عيد الفطر.



وقالت الفنانة التونسية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أحمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة في رمضان وأن قدر لي أجمل الأعياد زائرة رسول الله عليه الصلاة والسلام".



وأضافت: "هنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا».



وكانت السفارة السعودية في تونس قد أكدت أن لا صحة لخبر منع الفنانة لطيفة التونسية من القدوم للمملكة لأداء مناسك العمرة.