القحطاني: عريضة رياضة بلا سياسة للاحتجاج ضد تسييس beIN SPORT

قال سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، إن «إمبراطوريات الزيف الإعلامي مصيرها للزوال».



جاء ذلك في تعقيب له عقب إطلاق مبادرة عريضة «رياضة بلا سياسة»، التي تبنتها مجموعة من الرموز الرياضية السعودية والعربية للاحتجاج ضد التسييس القبيح للرياضة الذي تقوم به «بي إن سبورت» التابعة لـ«تنظيم الحمدين».



ودعا القحطاني جميع عشاق كرة القدم للمشاركة فيها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني ttp://www.sports4everyone.org، وتسجيل الاحتجاج على ممارسات القنوات القطرية للرفع بها إلى أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

