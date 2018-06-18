روسيا: مصر أكبر تهديد لنا في كأس العالم

وصف نائب رئيس الوزراء الروسي لشئون البناء والتنمية الإقليمية، فيتالي موتكو، المنتخب المصري، بأنه أكبر تهديد يواجه المنتخب الروسي في مونديال كأس العالم 2018.



ونقل موقع "فرانس 24" عن موتكو قوله، أمس الأحد: "لاعبو المنتخب الروسي يدركون مدى أهمية مواجهة منتخب عظيم مثل المنتخب المصري، إن مباراة يوم الثلاثاء المنتظرة، هي أهم مباراة سنخوضها في مرحلة المجموعات".



وأضاف: "في مباراة التي خاضها الفراعنة ضد الأورجواي، رأينا مدى حرص اللاعبين المصريين على الفوز، وأتمنى أن يقدم المنتخب الروسي نفس هذا الأداء والمستوى".



وعلق "فرانس 24" على تصريحات موتكو، بالقول إنه في حالة اختار المدير الفني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، أن يلعب نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في مباراة يوم الثلاثاء المقبل، فإن هذا سيشكل تحديًا خطيرًا للمنتخب الروسي، الذي تغلب على نظيره السعودي بخمسة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية للمونديال.



وأوضح الموقع أن موتكو يعتبر أحد أبرز منظمي الدورة الـ21 لكأس العالم في روسيا، وأهم مسئول رياضي في البلاد وصديق شخصي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.



وأشار الموقع إلى أن المنتخب الروسي أمام خيارين صعبين للغاية، أولهما هو مواجهة المنتخب المصري، والثاني هو أنه في حالة التعادل سيدخل في مواجهة أكثر صعوبة مع المنتخب الأوروجوياني، مؤكدةً أن مشاركة محمد صلاح في مباراة يوم الثلاثاء، ستشكل خطورة قوية لديهم.