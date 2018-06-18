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كأس العالم

بوسترات محمد صلاح تغزو كافيهات ومقاهي مصر .. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على واجهات عدة مقاهي في مصر.

ولاقت صور "البوسترات" انتشارًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب أحد المغردين تعليقًا على الصور قائلًا: "اعتقد أن بوسترات محمد صلاح أصبحت الراعي الرسمي لمقاهي وكافيهات مصر".

وأضاف: "بمجرد دخول أي مقهي ستتلقى ترحيبًا وتحية من محمد صلاح".

يذكر أن وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، قد أكد، صباح امس ، جاهزية صلاح للمشاركة مع المنتخب المصري، في المبارة ضد المنتخب الروسي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم.
بوسترات محمد صلاح تغزو كافيهات ومقاهي مصر .. صور
بوسترات محمد صلاح تغزو كافيهات ومقاهي مصر .. صور
بوسترات محمد صلاح تغزو كافيهات ومقاهي مصر .. صور
بوسترات محمد صلاح تغزو كافيهات ومقاهي مصر .. صور

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