استمرار تدفق حمم بركان كيلاويا .. فيديو

ظهر مقطع فيديو، تدفق حمم بركانية نتيجة ثوران بركان كيلاويا في جزيرة هاواي، والذي وصل إلى المنازل ودمر المئات منها، ودخل إلى مياه المحيط وذلك منذ شهر ونصف.



ويواصل العلماء متابعتهم لنشاط البركان في المنطقة، مؤكدين عجزهم عن معرفة متى سيتوقف.



وتسببت حمم "اللافا" المنبعثة من بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأمريكية ، في تكوين أرضا جديدة داخل المحيط الهادئ بمساحة نحو ميل مربع.



من جانبها، قالت عالمة الجيولوجيا جانيت باب من الماسح الجيولوجي الأمريكي " إن "اللافا" مستمرة في الامتداد إلى المحيط من خليج كابوهو، محولة المياه إلى أراض ".



وكان رئيس بلدية مقاطعة هاواي هاري كيم قال في وقت سابق "إن نحو 600 منزل دمرت نتيجة تدفق الحمم البركانية بجزيرة بيج أيلاند، منذ بدء ثورة البركان مطلع الشهر الماضي "..وتم إجلاء آلاف السكان من أجزاء مختلفة من الجزيرة.