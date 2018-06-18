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كأس العالم

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: صلاح سيقود المنتخب أمام روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:12 ص
المدير التنفيذي لاتحاد
المدير التنفيذي لاتحاد الكرة : صلاح سيقود المنتخب أمام روسيا
كشف العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مدى جاهزية محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، لمباراة روسيا، التي ستُقام غدا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم.

وأوضح سويلم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، إن صلاح سيقود المنتخب في مباراته المقبلة، موضحًا اكتمال صفوف المنتخب المصري قبل الدخول في المباراة، خاصةً في ظل ما أُثير عن تعرض بعض لاعبيه للإصابة مثل أحمد فتحي.

وأضاف :" أتوقع أن يحقق المنتخب الوطني فوزا مهما على نظيره الروسي".

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