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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:55 ص
مصرع شخصين وإصابة
مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج
إسلام رياض
تسبب انقلاب سيارة "ميكروباص" في سوهاج في مصرع ربة منزل وطالب وإصابة 17 آخرين وتم نقل جثة والمصابين لمستشفي قنا لعام وجثة لمستشفي أخميم المركزي.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير السيارة رقم 6584 هـ ط أ قيادة ياسر فتحي حسن السيد، 43 عاما سائق ويقيم بندر طهطا بالطريق المشار إليه أنفجر الإطار الخلفي الأيمن للسيارة فاختلت عجلة القيادة بيده وانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كلًا من نوال أحمد عبد الله، 55 عاما ربة منزل وتقيم بناحية شطوره دائرة مركز طهطا، عمرو خالد غلاب، 16 عاما طالب ويقيم بندر طهطا، وإصابة قائد السيارة و16 من مستقليها وجميعهم عائلة واحدة ويقيمون ببندر طهطا ومصابين بسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2473 جنح المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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