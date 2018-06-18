ضبط شاب بحوزته 30 جرام شابو و430 ألف جنيه بسوهاج

تمكن ضباط مباحث المخدرات بسوهاج، من ضبط خريج جامعي بحوزته 30 جراما من مخدر الشابو بغرض الاتجار كما ضبط بحوزته 430 ألف جنيه من حصيلة البيع.



كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بضبط "محمود.ا.م – 30 عاما" حاصل على ليسانس لغة عربية ويقيم بناحية بلصفورة أثناء استقلاله السيارة رقم 68328 ملاكي دمياط بشارع الجراجاوية وبحوزته 12 لفافة بلاستيكية مختلفة الأحجام من مخدر الشابو تزن حوالي 30 جراما ومبلغ 430 ألف جنيه وهاتف محمول.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 1964 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2018 وجارَ العرض على النيابة العامة.

