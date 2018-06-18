ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط شاب بحوزته 30 جرام شابو و430 ألف جنيه بسوهاج

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:57 ص
ضبط شاب بحوزته 30
ضبط شاب بحوزته 30 جرام "شابو" و430 الف جنيه بسوهاج
إسلام رياض
تمكن ضباط مباحث المخدرات بسوهاج، من ضبط خريج جامعي بحوزته 30 جراما من مخدر الشابو بغرض الاتجار كما ضبط بحوزته 430 ألف جنيه من حصيلة البيع.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بضبط "محمود.ا.م – 30 عاما" حاصل على ليسانس لغة عربية ويقيم بناحية بلصفورة أثناء استقلاله السيارة رقم 68328 ملاكي دمياط بشارع الجراجاوية وبحوزته 12 لفافة بلاستيكية مختلفة الأحجام من مخدر الشابو تزن حوالي 30 جراما ومبلغ 430 ألف جنيه وهاتف محمول.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1964 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2018 وجارَ العرض على النيابة العامة.

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها .. نورا تزوجت مرتين إحداهما من رجل أعمال شهير

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

النصر السعودي يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبين

كارثة.. اكتشف تأثير تناول الوجبات السريعة على الجسم

كيم كارداشيان لا تستبعد ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة

3 أسباب وراء تراجع ياسمين عبد العزيز هذا الموسم

في ذكرى ميلادها .. تعرف على تفاصيل وسبب مقتل فاتن فريد

تعرف على 11 كلمة كانت أكثر دعاء داوم عليه رسول الله

شاهد .. بوتين يستعرض قوته بصاروخ سويوز

في عيد ميلادها .. معلومات لا تعرفها عن ليلى شعير

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

مدرب البرازيل يهرب من المسؤولية وينتقد القرارات التحكيمية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

فيديو

بالضحك والهزار .. أفيهات كواليس مسلسل رحيم.. فيديو
صدمة في الوسط الفني بعد رحيل ماهر عصام .. النجوم يودعون جثمان الراحل بالدموع .. محمد عبد الحافظ يكشف وصيته الأخيرة.. والسوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء .. فيديو وصور
ماركا الإسبانية: هدف سويسرا في البرازيل غير صحيح .. فيديو
البرازيل تسيطر وتسجل هدفا.. وسويسرا بلا خطورة.. فيديو وصور
الجماهير المصرية قبل مباراة روسيا: إن شاء الله هنكسب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟