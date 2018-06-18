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فن

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:24 ص
العسيلي و فريق سبايسي
العسيلي و فريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
أحيا النجم محمود العسيلي وفريق "سبايسي ميكس" حفل عيد الفطر بـ 6 أكتوبر بحضور عدد كبير من الأسر ورواد المكان.

افتتح الحفل بفقرة مميزة لـ "سبايسي ميكس" بقيادة الموزع حمادة البيلي مؤسس الفريق ومنظم الحفل حيث أشعلوا الرقصات بالعديد من أغانيهم الشهيرة منها "دلعوه" ،"هرشح نفسي" ،"3 مرات يوميا" ،"ولاد لذينة" .. بالاضافة إلى ميدلي لأغاني نجوم زمن الفن الجميل وأحمد عدوية.

بينما اختتم "العسيلي" آخر فقرات الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة منها "طول ما أنت جنبي" ، "يا ناس"، "أنا مش مضمون"، "فوقي"، "خاينة" .. وغيرها ممن طالب بها الجمهور وسط أجواء مليئة بالبهجة والدعابة.
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر
العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

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العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

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