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أخبار العالم

شاهد .. لقطات مروعة لزلزال اليابان

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو مروعة توثق لحظة ضرب زلزالًا قويًا بمقياس 5.9 ريختر لغرب دولة اليابان.

وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية أن الزلزال وقع في الجزء الشمالي من محافظة أوساكا على عمق 10 كيلومترات، مشيرةً إلى أن هناك أنباء تفيد بإصابة أكثر من 200 شخص حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام يابانية السلطات فى منطقة أوساكا اليابانية تخشى مقتل العديد من الأشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات فى زلزال قوى ضرب غرب الأرخبيل اليابانى الاثنين.

من جانب آخر، شدد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على أن الحكومة في حالة تعبئة، وقال إن "الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس". وأمر فريقه بأن "يجمع فورا المعلومات حول الأضرار المحتملة".

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