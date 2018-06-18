البنتاجون ينفي استهداف عسكريين سوريين في دير الزور بغارة جوية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حقيقة استهداف سلاح الجوي الأمريكي أو طائرات التحالف الدولي قوات الجيش السوري في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم البنتاجون، أدريان رانكين غالاوي، قوله: "هذه ليست ضربة أمريكية أو من التحالف".



تعليق البنتاجون جاء عقب الإعلان من جانب سوريا أن عددا من العسكريين السوريين قتلوا في غارة للتحالف الدولي شرق سوريا.



وقالت وكالة سانا السورية للأنباء إن "الغارة استهدفت موقعا عسكريا في بلدة الهري جنوب شرق البوكمال"، وأكدت "ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجراح".