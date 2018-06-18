عيادة اللغة العربية في ساقية الصاوي الخميس المقبل

تنظم ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ندوة تحت عنوان " عيادة اللغة العربية" وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الخميس المقبل.



يتحدث في الندوة الشاعر محمود موسى، ويتناول فيها القواعد النحوية والأخطاء الإملائية ولمشكلات اللغوية في نطق الحروف ومفاهيم اللغة بصورة عصرية.



يذكر أن محمود موسى شاعر مصرى، صدرت له مجموعة من الدواوين منها (حديث موسى - نفس مع إيقاف التنفيذ) وديوان (الديوان)، حاضر بمجموعة من المراكز الثقافية عن اللغة العربية وعلم العروض والنقد الأدبى وعمل مستشارًا للنشر ومدققًا لغويًّا بمجموعة من كبرى دور النشر فى مصر. وحظى بمجموعة من الجوائز الأولى على الجمهورية فى شعر الفصحى من المجلس القومى وساقية الصاوى.