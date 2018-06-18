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ثقافة

حفل للفنانة مي عبد العزيز الجمعة المقبل

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:23 ص
مي عبد العزيز
مي عبد العزيز
تنظم ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلا فنيا للمطربة مي عبد العزيز في الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل.

تسعى الفنانة الشابة مي عبد العزيز من خلال حفلاتها إلى توصيل رسالة الفن والموسيقى لكل الشعوب في كل الأماكن بأدائها الراقى وحسها المبدع والمختلف، وتعد مى عبدالعزيز سفيرة الفن والموسيقى سافرت إلى عدة بلدان مثل غانا وكينيا ولبنان ودول أخرى لتوصيل رسالتها ومن آخر أغنياتها " أشجع واحدة".

يذكر أن مي عبد العزيز مغنية ومدرسة تؤمن بقوة الموسيقى في توصيل معاني ورسائل لكل الناس. 

حصلت على بكالوريوس إعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرست علم نفس أطفال في الولايات المتحدة. 

عملت مي مع العديد من الجمعيات الخيرية وسافرت الى كينيا وتنزانيا ولبنان وغانا وجنوب أفريقيا ومصر لتنشر رسالتها من خلال الموسيقى والتدريس. 

وتأمل مي في المساهمة في جعل الجيل القادم يستمع لموسيقى تغير حياتهم وتدفعهم إلى الأمام.

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