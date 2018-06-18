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أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحماس في قطاع غزة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:51 ص
طائرات إسرائيلية
طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحماس في قطاع غزة
رويترز
قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت تسعة أهداف لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في شمال قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الاثنين ردا على الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة التي أطلقها فلسطينيون من القطاع والتي أضرت بممتلكات إسرائيلية.

وانطلقت صافرات الإنذار أيضا في مناطق إسرائيلية قرب قطاع غزة خلال الفجر وقال الجيش إن ثلاثة صواريخ أطلقت على أراض إسرائيلية لكن أحدها سقط في القطاع، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين من الصواريخ أو الضربات الجوية.

وفي الأسابيع الأخيرة أرسل فلسطينيون طائرات ورقية تتدلى منها جمرات فحم مشتعلة أو خرق مشتعلة عبر حدود غزة بهدف إشعال النيران في أراض زراعية وغابات قاحلة بينما حملت طائرات أخرى عبوات ناسفة صغيرة في أسلوب جديد سبب أضرارا كبيرة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي أعيرة نارية تحذيرية من الجو ودمر ممتلكات تابعة لأصحاب الطائرات الورقية لكنه امتنع عن استهدافهم، ودعا بعض الوزراء الإسرائيليين إلى استهداف هؤلاء بشكل مباشر.

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