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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:28 ص
تعرف على حالة الطقس
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
عبد العزيز جمال
يسود اليوم الاثنين طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا ، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:-


الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 21 28

بلطيم 22 28

مطروح 21 27

السلوم 20 28

سيوة 22 35

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 23 31

رفح 22 30

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

رأس سدر 25 37

نخل 23 38

نويبع 28 37

طابا 25 34

كاترين 21 33

الطور 27 38

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 26 38

سوهاج 27 40

قنا 28 43

الأقصر 28 44

أسوان 29 45

أبوسمبل 30 43

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 26 39

أبو رماد 27 38

رأس حدربة 28 38

حلايب 29 37

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