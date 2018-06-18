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ثقافة

انطلاق مهرجان وجدة للسينما المغاربية بمشاركة دولية السبت المقبل

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:45 ص
مهرجان وجدة للسينما
مهرجان وجدة للسينما المغاربية
أ ش أ
تنطلق يوم السبت القادم فعاليات الدورة السابعة لمهرجان وجدة للسينما المغاربية "دورة الفنان العالمي مصطفى الرواس" تحت شعار "السينما لغة العالم"، وتستمر الفعاليات حتى يوم 27 يونيو 2018.
 
ويهدف هذا المهرجان - الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس - إلى التعريف بالإنتاج السينمائي لبلدان المغرب الكبير، والمساهمة في تنشيط الحقل الفني من خلال المساهمة في التكوين وترسيخ تقاليد الفرجة، كما يسعى إلى الانفتاح على تجارب عالمية وتوطيد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات.

وبالإضافة إلى المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة والقصيرة، يتضمن برنامج الدورة عروضا سينمائية موازية في الهواء الطلق بمختلف مدن جهة الشرق، وداخل العديد من المؤسسات الاجتماعية. 

كما سيستفيد هواة الفن السابع من ورشات مخصصة لمهن السينما (السيناريو ، مبادئ أولية في الفيديو، الماكياج والخدع السينمائية، ورشة الكتابة والإنتاج oriental lab).

وتشمل الدورة مفاجآت ورهانات جديدة على الصعيد الفني والتنظيمي،وذلك بحضور وجوه عربية من عالمي السينما والإعلام،وكذا الانفتاح على تجارب عربية باستضافة السينما اللبنانية. 

وكعادته في كل دورة يخصص المهرجان ندوتين علميتين و ماستركلاس ولقاءات فنية أخرى مع كتاب و مسرحيين و شعراء، بحضور مثقفين مرموقين على الصعيد الجهوي و الوطني والدولي.

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