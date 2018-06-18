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الجيش الكوري الجنوبي يجري مناورات عسكرية للدفاع عن جزر دوكدو

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:49 ص
الجيش الكوري الجنوبي
الجيش الكوري الجنوبي يجري مناورات عسكرية للدفاع عن جزر دوكدو
أ ش أ
تبدأ القوات البحرية ومشاة البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين مناورات عسكرية منتظمة في جزر دوكدو والمياه القريبة ، وهذه الجزر محل نزاع حول ملكيتها بين كوريا الجنوبية التي تسيطر عليها وبين اليابان .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن تشارك في هذه المناورات التي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، 6 سفن حربية مثل مدمرة "يانج مان تشون" البالغ وزنها 3,200 طن، و7 طائرات مثل طائرة دورية بحرية من طراز بي-3 سي وطائرة مقاتلة من طراز إف-15كيه ومروحية من طراز يو إتش-60.

وقالت القوات البحرية الكورية الجنوبية - في بيان لها - إن هذه المناورات ستجري على مستوى مماثل لما كانت عليه في النصف الثاني من العام الماضي.

يذكر أن الجيش الكوري الجنوبي يجري مناورات عسكرية منظمة مرتين في السنة لإظهار عزمه على الدفاع عن جزر دوكدو وتعزيز القدرة على الدفاع عنها.

في المقابل ، قالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم " إن وزارة الخارجية اليابانية احتجت على إجراء المناورات العسكرية للدفاع عن جزر دوكدو عبر قناة دبلوماسية، وأنها لن تقبل ذلك أبدا".

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