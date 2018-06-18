إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال رحلتها إلى العاصمة الفرنسية باريس.



وتألقت إلهام بفستان دانتيل أسود متوسط الطول، تميز بأنه متناسق مع قوامها، ونسقت معه حقيبة يد متوسطة الحجم، وحذاء رياضيا مسطحا؛ وهو ما أثار الدهشة بين متابعيها.



واعتمدت في إطلالتها على ماكياج ارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، وتسريحة شعر بسيطة، وتزينت بمجموعة من الاكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها غير التقليدية.

