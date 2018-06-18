أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق
الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:48 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.
وجاءت الأسعار كالتالي :
- الكوسة : 4 جنيهات للكيلو
- البصل : 2 جنيه للكيلو
- الليمون : 12 جنيها للكيلو
- الطماطم : 2:25 جنيه للكيلو
- الباذنجان : 2 جنيه للكيلو
- البرتقال : 4.25 جنيه للكيلو
- اليوسفي : 5:50 جنيه للكيلو
- الموز : 4.25 جنيه للكيلو
- التفاح : 20 جنيها للكيلو
- الجوافة : 7 جنيهات للكيلو
- البسلة : 6 جنيهات للكيلو
- فاصوليا : 5 جنيهات للكيلو
- الجزر : 1.50 جنيه للكيلو
- الفلفل الرومي : 2 جنيه للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.