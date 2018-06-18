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اقتصاد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:48 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق
عبد العزيز جمال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.

وجاءت الأسعار كالتالي :

- الكوسة : 4 جنيهات للكيلو

- البصل : 2 جنيه للكيلو

- الليمون : 12 جنيها للكيلو

- الطماطم : 2:25 جنيه للكيلو

- الباذنجان : 2 جنيه للكيلو

- البرتقال : 4.25 جنيه للكيلو

- اليوسفي : 5:50 جنيه للكيلو

- الموز : 4.25 جنيه للكيلو

- التفاح : 20 جنيها للكيلو

- الجوافة : 7 جنيهات للكيلو


- البسلة : 6 جنيهات للكيلو

- فاصوليا : 5 جنيهات للكيلو

- الجزر : 1.50 جنيه للكيلو

- الفلفل الرومي : 2 جنيه للكيلو


وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.

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