أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق



عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.



وجاءت الأسعار كالتالي :



- الكوسة : 4 جنيهات للكيلو



- البصل : 2 جنيه للكيلو



- الليمون : 12 جنيها للكيلو



- الطماطم : 2:25 جنيه للكيلو



- الباذنجان : 2 جنيه للكيلو



- البرتقال : 4.25 جنيه للكيلو



- اليوسفي : 5:50 جنيه للكيلو



- الموز : 4.25 جنيه للكيلو



- التفاح : 20 جنيها للكيلو



- الجوافة : 7 جنيهات للكيلو





- البسلة : 6 جنيهات للكيلو



- فاصوليا : 5 جنيهات للكيلو



- الجزر : 1.50 جنيه للكيلو



- الفلفل الرومي : 2 جنيه للكيلو





وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.