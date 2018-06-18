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أخبار العالم

مقتل 8 من رجال الأمن بكينا إثر انفجار عبوة ناسفة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:48 ص
مقتل 8 من رجال الامن
مقتل 8 من رجال الامن بكينا اثر انفجار عبوة ناسفة
رويترز
قالت الشرطة الكينية إن ثمانية من مسؤولي الشرطة قتلوا في الشطر الشرقي من البلاد امس "الأحد" بعد أن انفجرت عبوة ناسفة بدائية، زرعتها حركة الشباب الصومالية الإسلامية، في مركبتهم.

وتحارب حركة الشباب المتشددة للإطاحة بالحكومة الصومالية وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام وطرد قوات حفظ السلام التي نشرها الاتحاد الأفريقي.

وكثيرا ما يشن المتشددون هجمات في كينيا للضغط عليها لتسحب قواتها التي تشكل جزءا من قوات حفظ السلام.

وأبلغ تشارلز أوينو المتحدث باسم الشرطة رويترز أن خمسة من إدارة الشرطة وثلاثة من جنود الاحتياط قتلوا "أثناء حماية حدودنا وأمن البلاد".

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب إن الحركة قتلت 10 جنود كينيين في الهجوم.

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