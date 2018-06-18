تسمم عامل لاستنشاقه مبيدا حشريا عن طريق الخطأ بالمنوفية

أصيب عامل بحالة تسمم نتيجة استنشاق مبيد حشري عن طريق الخطأ بالمنوفية وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء احمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة منوف يفيد باستقبال مستشفى منوف العام المدعو "ن ص س ع" 38 عاما مؤهل متوسط، ومقيم قرية البريجات مركز كوم حمادة بالبحيرة، مصابًا بحالة تسمم وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي قسم السموم.



وبالانتقال والفحص وسؤال زوجته "ابتسام ح خ إ" 30 عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بأنه أثناء قيام زوجها برش الأرض الزراعية خاصته استنشق مبيدا حشريا عن طريق الخطأ مما أدى إلى حدوث اصابته ولم تتهم أحدا ونفت الشبهة الجنائية.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22 أحوال قسم منوف لسنة 2018 م، وجار إرساله للبحيرة مركز كوم حمادة للاختصاص.