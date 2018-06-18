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حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب الخلاف على ملكية منزل بالمنوفية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:06 ص
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
محمد امين
أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة نشبت بينهما للخلاف على ملكية منزل وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة بركة السبع يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على ملكية منزل.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من: طرف أول: "ع ا ع ا" 42 عاما سائق مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شقيقته "هـ" 35 عاما ربة منزل مصابة بخدوش متفرقة بالساعدين ومقيمان قرية ميت عافية دائرة المركز، والطرف الثاني " م ش م" سن 20، و"ا. ر س ا" 18 عاما، عامل مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم ومقيمين قرية الدبايبة دائرة مركز بركة السبع.

بسؤال الطرفين اتهم كلا منهما الآخر بالتعدي عليه بالسب وإحداث ما به من إصابات لخلافات على ملكية منزل بذات الناحية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7770 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018م بالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المتهمين من ديوان المركز بضمان محل إقامتهم وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين.

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