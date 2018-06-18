إصابة شخصين في مشاجرة بسبب مشاكل الجيرة بالمنوفية

أصيب شخصين بإصابات متفرقة في مشاجرة نشبت بينهما بسبب مشاكل الجيرة في الأرض الزراعية.



تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع يفيد بقيام مشاجرة دائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول: "م ع ا ق ا" 37 عاما مصابًا بجرح بالأذن والجانب الأيسر، والطرف الثان: "م. م ع ع"– 37 عاما مصابًا بكدمة بالرأس ومقيمان قرية ميت فارس دائرة المركز.



بسؤال الطرفين اتهم كلا منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة في الأرض الزراعية.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 8446 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.