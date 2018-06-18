ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
آية الجارحى
استقرت أسعار الخَضراوات خلال تعاملات اليوم، الاثنين، بسوق العبور، وسجلت الطماطم 4.25 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات، والخيار الصوب 7 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات، والكوسة 5.5 جنيه.

وبلغ سعر البصل 3.50 جنيه، والكُراث 3 جنيهات للكيلو، والفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 3.50 جنيه، والبامية 10 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والثوم 7 جنيهات.

وسجلت البطاطا 3 جنيهات للكيلو، واللفت 120 قرشًا، والبنجر 4 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبروكلي 5 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة أيضا خلال تعاملات اليوم، وبلغ سعر البرتقال الصيفي 3 جنيهات للكيلو، والكنتالوب 4 جنيهات، وسجلت المانجو البلدي 8 جنيهات، والمانجو الهندي 12 جنيها، والفراولة 9 جنيهات، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والبلح الرملي 7 جنيهات، والتفاح المصري 6.50 جنيه، والعنب البناتى الأصفر 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر يتراوح بين 4 و8 جنيهات للكيلو.

ترشيحاتنا

رازان مغربي تغني لـ محمد صلاح .. فيديو

والد نجم منتخب روسيا: لا نخشى محمد صلاح ونخاف من كوبر

مشجع بريطاني يرسم صورة محمد صلاح على شعره.. صور

أول تعليق من الجيش الأمريكي على قصف سوريا

«تشيتشاريتو» يحاول التقليل من أهمية الانتصار على ألمانيا

وزير المالية: 7% زيادة بالمرتبات و15% للمعاشات أول يوليو

احترس .. هذا الفعل يحرمك من سمعك وبصرك ويعرضك للعنة الله

قتلى ومصابين فى حادث دهس بهولندا

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

البنوك تستأنف نشاطها غدا

في يوم الأب العالمي .. ترامب ينشر صورة نادرة لوالده

وزير المالية: تحديد 541 مليار جنيه بالموازنة لسداد فوائد الدين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر

إطلالة غير متوقعة لـ إليسا في الرياض.. صور

أصالة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة مع ابنتها في دبي.. صور

حقيقة منع مجدي عبدالغني من حضور تدريبات منتخب مصر فى روسيا

فيديو

وزير المالية: 7% زيادة بالمرتبات و15% للمعاشات أول يوليو
وزير المالية: تحديد 541 مليار جنيه بالموازنة لسداد فوائد الدين.. فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة لمدة 48 ساعة.. فيديو
غذي أطفالك بمهلبية قمر الدين بالأرز باللبن
تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟