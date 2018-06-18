نيمار يثير الذعر في مباراة البرازيل وسويسرا لمدة 30 ثانية

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حالة من الذعر داخل المنتخب البرازيلي، بعدما شعر بألم شديد في قدمه اليمنى، نتيجة تدخل عنيف من أحد لاعبي سويسرا، لدرجة أنه رفض تسديد ركلة ركنية.



وأوضحت صحيفة صحيفة (ليكيب)، أن «نيمار» شعر ببعض الآلام في قدمه اليمنى، خلال مباراة سويسرا التي انتهت بالتعادل 1-1، أمس الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس العالم.



وأشارت صحيفة إلى أن الصحفيين الذين تواجدوا في الملعب لاحظوا أزمة بطلها نيمار، وذلك بعد 7 دقائق من نجاح المنتخب السويسري في إدراك هدف التعادل.



وأوضحت أن نيمار شعر بألم شديد في قدمه اليمنى، نتيجة تدخل عنيف من أحد لاعبي سويسرا، لدرجة أنه رفض تسديد ركلة ركنية، وأخذ يقفز على قدمه اليسرى لمدة 30 ثانية وهو يحاول التغلب على آلامه بابتسامة عريضة.



وذكرت أن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل تحرك سريعا لاحتواء الموقف تفاديا لتجدد إصابة نيمار في الكاحل، والتي أبعدته أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الموقف انتهى باستمرار نيمار في الملعب، ودخول فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي مكان كاسيميرو في الدقيقة 60.



ويشارك المنتخب البرازيلى في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات سويسرا، كوستاريكا وصربيا.



