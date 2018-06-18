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كأس العالم

جماهير ألمانيا تهاجم «أوزيل» بسبب أردوغان

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:01 ص
مسعود أوزيل وأردوغان
مسعود أوزيل وأردوغان
حسن العمدة
ذكرت تقارير صحفية، أن مسعود أوزيل، صانع ألعاب المنتخب الألماني، لم يفلت من هجوم الجماهير ضده، خلال مواجهة المكسيك، أمس الأحد.

وتلقى منتخب ألمانيا، هزيمة مدوية، أمام المكسيك، بهدف دون رد، في مستهل مشوار المانشافت في مونديال روسيا.

وبحسب موقع "سبورت 1"، فإن بعض جماهير المنتخب الألماني، قامت بالتصفير على أوزيل، خلال المباراة، بسبب الأزمة الأخيرة للاعب.

ونشبت أزمة بين جوندوجان ومسعود أوزيل، مع الجماهير الألمانية، بسبب الصور التي التقطها الثنائي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأطلقت الجماهير، صافرات الاستهجان ضد جوندوجان، خلال المواجهة الودية ضد المنتخب السعودي، في آخر مباراة ودية للماكينات، قبل خوض غمار منافسات المونديال.

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